Анадырь, , 03:04 — REGNUM На Чукотке продлили действие ряда ограничительных мер по коронавирусу до 28 апреля включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Так, на Чукотке сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция, запрещены публичные мероприятия в закрытых помещениях.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания, носит рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше 14 апреля будут опубликованы новые правила социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией SARS-CoV-2.