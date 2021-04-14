Анадырь, 14 апреля 2021, 03:04 — REGNUM На Чукотке продлили действие ряда ограничительных мер по коронавирусу до 28 апреля включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»
Читайте также: В Польше могут ослабить карантинные ограничения
Так, на Чукотке сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция, запрещены публичные мероприятия в закрытых помещениях.
Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания, носит рекомендательный характер.
Как сообщало ИА REGNUM, в Польше 14 апреля будут опубликованы новые правила социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией SARS-CoV-2.