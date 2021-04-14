Вена, , 02:17 — REGNUM Иран показал открытость, сообщив о готовности перейти к обогащению урана до 60% на текущей неделе, написал 14 апреля постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

Вместе с этим российский дипломат призвал стороны по иранской ядерной сделке сосредоточиться не на возникающих трудностях, а на восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Иран очень прозрачен в своих отступлениях от СВПД, — написал Ульянов. — Излишне говорить, что нас это не устраивает, но мы привыкли мыслить масштабно. Нам нужно сосредоточиться не на текущих трудностях, а на восстановлении СВПД. Если нам это удастся, эта и другие проблемы будут решены в ближайшее время».

Напомним, обогащение урана в Иране осуществлялось до уровня не более 20%. Полученный материал Тегеран намерен использовать при производстве молибдена, необходимого для создания радиомедицинских препаратов. О своих намерениях Иран ранее проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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