Москва, , 02:24 — REGNUM В Международном военно-техническом форуме «Армия», который состоится в парке «Патриот» в августе, планируют участвовать 44 страны. Об этом заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) (ГУНИД) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко 13 апреля сообщил на брифинге для иностранных военных атташе.

«На сегодняшний день участие в форуме «Армия-2021» подтвердили 44 государства, из которых шесть стран представят свои национальные экспозиции, где иностранные партнёры продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки», — приводит пресс-служба Минобороны РФ слова Горбатенко.

Замначальника ГУНИД поблагодарил собравшихся за интерес к форуму «Армия» и отметил, что участие иностранных специалистов «способствует укреплению военно-технического сотрудничества между нашими странами».

Всего в брифинге, который прошёл в парке «Патриот», приняли участие более 90 аккредитованных в России военных дипломатов из 47 стран.

Напомним, что в 2020 году армейский форум стал единственной международной выставкой, которая была успешно проведена в условиях сложной эпидемиологической обстановки из-за COVID-19. В 2021 году мероприятие с 22 по 28 августа будет проведено на базе КВЦ «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.