Анкара, , 02:03 — REGNUM Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омар Челик осудил расистскую риторику Герта Вилдерса, депутата парламента Нидерландов, известного своей враждебностью к исламу и Турции, который опубликовал в социальных сетях пост, где раскритиковал пост в месяц Рамадан. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Этот фашист на самом деле нападает на человечество, когда он совершает нападки на Рамадан. Новая маска тех, кто враждебно относится к человечеству, — это осуждение Ислама», — заявил в своём профиле в социальной сети Челик.

Заместитель председателя этой партии Махир Унал также отреагировал на нападки Вилдерса.

«Враг ислама и фашист Вилдерс никогда не перестает показывать свое истинное лицо. Такой политик-расист пытается заработал себе популярность за счёт исламофобии. Есть одна вещь, которую вы должны понять; мы никогда не будем игнорировать оскорбленными в наш адрес. Мы будем отстаивать все наши ценности», — подчеркнул Унал.