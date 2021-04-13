Стокгольм, 14 апреля, 2021, 01:13 — ИА Регнум. Шведская спортивная конфедерация подверглась серьезному вмешательству со стороны злоумышленников, которые проникли во внутренние IT-системы. Утверждается, что цель атаки хакеров заключалась в очернении шведских спортсменов. Служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) заявляет, что речь идет о российской военной спецслужбе ГРУ. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

Шведская спортивная конфедерация была целью злоумышленников в период с декабря 2017 года по май 2018 года. По данным газеты Dagens Nyheter, за атакой стояла российская хакерская группа Fancy Bear.

«Предварительное расследование показывает на то, что именно ГРУ спланировало и осуществило серьезную утечку данных Шведской спортивной конфедерации. Мы также можем заявить, что вторжение было частью российской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций», — говорится в заявлении гособвинителя Матса Юнгквиста на сайте прокуратуры Швеции.