Лос-Анджелес, США, , 22:56 — REGNUM Режиссёр Крис МакКей может снять для Universal Pictures фильм про Ренфилда — слугу графа Дракулы. Об этом 13 апреля сообщил портал Deadline.

Источники издания сообщили, что сейчас кинематографист ведёт по этому поводу переговоры с кинокомпанией. В основу будущей картины ляжет оригинальная идея Роберта Киркмана — автора комиксов «Ходячие мертвецы».

Стоит отметить: в ноябре 2019 года инсайдеры сообщали, что в качестве режиссёра этого проекта может выступить Декстер Флетчер, ранее выпустивший ленты «Рокетмен» и «Богемская рапсодия». Что касается Криса Маккея, то сейчас он снимает фантастический боевик «Война будущего», главную роль в котором исполнит Крис Пратт.

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