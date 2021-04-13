Рим, , 22:27 — REGNUM В Италии планы ЕС по «диджитализации» могут быть выполнены с опережением графика, заявил во вторник, 13 апреля, министр по вопросам технологической инновации Витторио Колао.

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Программа может быть выполнена не к 2031, а к 2026 году, и к этому времени 70% граждан будут обладать соответствующими виртуальными профилями, сказал министр.

К этому же периоду 80% госуслуг должны быть доступны онлайн, а у 100% семей страны должен быть доступ к широкополосному интернету, добавил он.