Оттава, 13 апреля, 2021, 22:21 — ИА Регнум. BioWare и Electronic Arts опубликовали ролик, в котором показали разницу графики оригинальной трилогии игр Mass Effect и будущего переиздания. Видео было размещено 13 апреля на YouTube-канале франшизы.

Ea.com Mass Effect Legendary Edition

Ролик выполнен в формате 4K и содержит множество сцен с известными локациями из игр. Разработчики отметили, что внесли в «движок» изменения, которые позволили ему работать с текстурами высокого разрешения. Кроме того, BioWare изменила систему отражения света пластиками, тканями и металлами.

Напомним, релиз Mass Effect Legendary Edition запланирован на 14 мая 2021 года. Ранее студия сообщила, что геймеры могут оформить предзаказы на ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) на различных платформах.