Вашингтон, 13 апреля, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Не исключено, что президент США Джо Байден сможет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным этим летом, сообщила 13 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM США — Россия

Отвечая на вопрос, может ли это событие состояться летом, она сказала: «Увидим». Вероятно, встреча произойдёт «в ближайшие месяцы». Ещё менее определённо Псаки ответила на вопрос о месте гипотетической встречи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден позвонил Путину: президенты обсудили ряд вопросов, включая войну в Донбассе. Американский президент предложил Путину встречу в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, актуальных для отношений Москвы и Вашингтона.