Лос-Анджелес, США, , 22:00 — REGNUM Певица Мадонна купила дом за $19,3 млн у исполнителя Эйбел Тесфайе, более известного как The Weeknd. Об этом 13 апреля пишет The Insider.

По данным издания, особняк находится в элитном пригороде Лос-Анджелеса — Хидден-Хилс. В этом же месте располагается недвижимость певца Дрейка и некоторых членов семьи Кардашьян-Дженнер.

Отметим, что в декабре 2020 года стоимость особняка была оценена в $22 млн. В доме помимо семи спален и ванных комнат есть свой кинозал, гостевой дом, баскетбольная площадка, небольшой фитнес-зал и бассейн.

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