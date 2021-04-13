Саранск, , 21:17 — REGNUM В Приволжском федеральном округе 72% семей имеют широкополосный доступ в интернет. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров на заседании Ассоциации законодателей Приволжья. Он добавил, что уровень развития цифровой инфраструктуры в округе достаточно высокий.

81% населения ПФО использует механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Комаров напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина во всех субъектах должны быть утверждены региональные стратегии цифровизации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления. По мнению полпреда, регионы округа накопили опыт, который достоин тиражирования в масштабах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, цифровая трансформация в Российской Федерации может быть эффективной, считают ана­лити­ки ком­па­нии AlfaBeta. Суммарный эффект от цифровой трансформации в России оценивается компанией к 2030 году в $520 млрд.

Читайте также: Аналитики оценили эффективность цифровой трансформации в России