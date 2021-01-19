Москва, , 22:05 — REGNUM Цифровая трансформация в Российской Федерации может быть эффективной. К такому выводу пришли аналитики Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС и Google. Компании совместно провели опрос, результаты которого были предоставлены информационному агентству COMNEWS.

Суммарный эффект от цифровой трансформации в России оценивается ими к 2030 году в $520 млрд.

Эффективными инструментами цифровой трансформации специалисты Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС считают онлайн подачу заявок на субсидии, электронный документооборот внутри ведомств, дальнейшее и ускоренное развитие государственных сервисов, цифровое налоговое администрирование, возможность использования больших данных для мониторинга и контроля за нарушениями.

По информации РАНХиГС, представители бизнеса, участвовавшие в опросе, ожидают от государства соответствующей программы по подготовке кадров и создания глобальной инфраструктуры для передачи данных.

Также представители бизнеса отметили, что цифровизация упрощает анализ эффективности компаний и отдельных процессов (51%), позволяет эффективно контролировать работу сотрудников (44%), повышает скорость принятия решений, открывает новые возможности по контролю за их исполнением (41%).

Специалисты Google и РАНХиГС опросили 1000 человек и выяснили, что многие из них с опасением относятся к перспективам цифровизации из-за устойчивой тенденции на сокращения рабочих мест во всех секторах экономики и трудностей в получении цифровых навыков.

Несмотря на отсутствие оптимизма со стороны частного сектора по поводу дальнейшей цифровизации экономики и государственного управления, исследователи определили, что пандемия COVID-19 и её последствия оказали благотворное влияние на цифровую трансформацию в РФ, особенно её государственного сектора.

Президент ассоциации компаний «Руссофт» Валентин Макаров уверяет, что во время пандемии госсектор стал приспосабливать свою работу, включая здравоохранение и образование, к цифровой реальности.

Это вылилось в появление низкокачественного дистанционного образования и удаленного медицинского обслуживания, польза и эффективность которого до сих пор не доказана. Для Валентина Макарова такой переход означает снижение стоимости, повышение гибкости, переход от автоматизированных систем к киберфизическим системам без участия человека. Он видит в этом повышение конкурентоспособности государства и его экономики и социальной сферы в новом технологическом укладе.