Москва, , 21:03 — REGNUM Ряд вопросов, включая ситуацию на Украине, обсудили президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё в ходе телефонных переговоров вечером 13 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Помимо темы российско-финляндских добрососедских отношений, в том числе перспектив развития связей между странами, был поднят вопрос сотрудничества в контексте председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 гг.

Далее президент Финляндии поделился своей новой инициативой проведения в 2025 г. в Хельсинки у саммита в связи с 50-летием Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Цель этого мероприятие — возродить «дух Хельсинки».

Идея нашла поддержку у президента России, который отметил, что Москва со своей стороны преследует те же цели, предлагая организовать встречу глав стран — постоянных членов СБ ООН.

«По просьбе Саули Ниинистё Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Российский президент назвал безальтернативным вариант урегулирования ситуации на Украине путём соблюдения Минских соглашений. Он указал на важность выполнения Киевом договорённостей, достигнутых в «нормандском» формате.

Кроме того, российский президент сообщил финскому коллеге о «состоявшемся по инициативе американской стороны» разговоре с президентом США Джо Байденом.

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