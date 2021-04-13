Ростов-на-Дону, , 20:22 — REGNUM В Ростовской области задержанный по подозрению в совершении ряда преступлений в составе организованного преступного сообщества глава Аксайского района арестован. Соответствующее решение принял суд.

Как пишет телеграм-канал «Столица Южный», заседание суда состоялось в закрытом режиме. Ближайшие два месяца Виталий Борзенко проведёт в следственном изоляторе.

Напомним, что в настоящее время задержаны глава администрации Аксайского района и трое бизнесменов. Предполагаемый организатор группировки, занимавшейся отмыванием денег, скрылся.

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