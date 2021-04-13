Москва, 13 апреля 2021, 20:00 — REGNUM В московском аэропорту «Внуково» подрались сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн и сын бывшего главы республики Северная Осетия Зелимхан Битаров, сообщает 13 апреля РЕН ТВ.
По данным СМИ, конфликт произошёл вечером 12 апреля. После него Эйдельштейн обратился за медицинской помощью.
«Собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил, что 34-летнему политику нанесли сильные удары по голове и «пытались задушить»,— описывает ссору телеканал.
Также появилась видеозапись с кадрами конфликта. О его причине не сообщается. Эйдельштейн — фамилия отца Жириновского, Вольфа Эйдельштейна.
Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Тувы Владислав Ховалыг поручил своему заместителю Аясу Оюну выяснить обстоятельства массовой драки в Санкт-Петербурге.