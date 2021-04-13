Ижевск, , 18:33 — REGNUM По состоянию на 13 апреля, в Удмуртии начавшийся паводок подтопил два низководных моста в Вавожском и Ярском районах на реках Вала и Лекма, дорога Полом — Поломское в Кезском районе. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети премьер-министр Ярослав Семенов. Также он добавил, что в поселке Яган Малопургинского района затопило подвалы двух домовладений.

«Мы вошли в активную фазу паводка в южных районах республики, на севере ее ожидаем к концу апреля», — отметил Семенов.

Основное внимание сейчас сосредоточено на районах, которые определены как наиболее опасные в период паводка. Готовятся пункты временного размещения, спланированы маршруты подвоза питания и медикаментов, подготовлены плавсредства.

Плановые взрывные работы завершены в Балезинском, Сюмсинском, Селтинском, Кезском и Глазовском районах. Взрывники готовы незамедлительно выезжать для ликвидации заторов при прохождении паводка.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне мэр Глазова Сергей Коновалов сообщил, что вода в реке Чепца на территории Удмуртии поднялась выше нулевой отметки на 186,9 см. В единую дежурно-диспетчерскую службу за минувшие выходные дни, 10 и 11 апреля, поступило пять заявок о подтоплении участков и придомовых территорий. Откачка воды потребовалась на улицах Гоголя, Южной, Чапаева, а также ТСЖ Заводской.

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