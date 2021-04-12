Ижевск, , 21:08 — REGNUM Вода в реке Чепца на территории Удмуртии поднялась выше нулевой отметки на 186,9 см. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети мэр Глазова Сергей Коновалов со ссылкой на данные гидропоста.

Он отметил, что в единую дежурно-диспетчерскую службу за минувшие выходные дни, 10 и 11 апреля, поступило пять заявок о подтоплении участков и придомовых территорий. Откачка воды потребовалась на улицах Гоголя, Южной, Чапаева, а также ТСЖ Заводской.

Коновалов добавил, что самый быстрый способ получить помощь при подтоплении — это обращение в единую ДДС. Звонки принимаются круглосуточно и оперативно направляются в аварийную и коммунальную службы.

ИА REGNUM напоминает, пик паводка в Удмуртии ожидается 20−29 апреля, говорил ранее глава управления МЧС по республике Пётр Фомин. При наихудшем сценарии в зоны возможного подтопления в период весеннего половодья могут попасть 24 населенных пункта, расположенные в 21 муниципальном образовании Удмуртии.

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