Воронеж, , 17:58 — REGNUM Пожарный поезд будет применён для заправки водой пожарных автомобилей на станции Масловка в пригороде Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области 13 апреля.

В пригороде Воронежа тушат пожары Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

«Для оперативной заправки водой пожарных автомобилей на станции Масловка прибыл пожарный поезд. Пожар у Семилукских выселок локализован на площади 8 га», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 13 апреля воронежские пожарные получили более 140 вызовов на возгорания. В Бобровском районе огонь перекинулся на жилые дома — загорелось шесть домов и ещё шесть других строений. Огонь подобрался вплотную к Воронежу — крупные ландшафтные пожары тушат вблизи городской больницы №8 и у Семилукских выселок.

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