Москва, , 17:53 — REGNUM Элементы искусственного интеллекта, принимающие то или иное решение относительно человека, могут нарушить его права. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Вадим Перевалов.

По словам эксперта, в современном мире наметился тренд на обеспечение прозрачности. Государства требуют раскрывать хотя бы базовую информацию о том, как устроена система принятия решений, и какие данные использовались в отношении каждого гражданина. Помимо этого, все больше государств пытается предоставить гражданам эффективный способ защиты их прав в случае, если алгоритм примет неверное, по их мнению, решение.

«В случае России самым крупным держателем чувствительных для граждан данных является не бизнес, а государство. И именно государство планирует внедрять все большее число решений, основанных на ИИ, в процессе принятия решений, которые могут нарушать права гражданам. Поэтому мы с коллегами выступили с предложением начать плавно регулировать данный вопрос именно с использования алгоритмов государством», — сказал собеседник ИА REGNUM.

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