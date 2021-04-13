Москва, , 16:52 — REGNUM Для снижения санкционных рисков дедолларизация жизненно необходима российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя соответствующее высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Для снижения санкционных рисков дедолларизация жизненно необходима. Жалко, что главным ньюсмейкером в этой области стал министр иностранных дел, а не ответственные лица мегарегулятора и экономического блока правительства РФ, — посетовал экономист. — Хотелось бы уже понять, разделяют ли они мнение министра и в какой мере. Надежной альтернативы доллару в современном мире нет, но мир явно не совершенен, поэтому стремление к идеалу всегда двигало человечеством. В связи с этим хочется вспомнить о концепции региональных валют. Это убедительная альтернатива доллару, но стоит ли игра свеч? Рубль, несмотря на все планы финансового центра и союзных трендов, так и не стал региональной валютой, хотя перспективы сохранил».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Антонина Левашенко заявила, что страны, которые хотят обезопасить свои экономики, снижают долю доллара в национальных резервах.

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