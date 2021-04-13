Москва, 13 апреля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Для снижения санкционных рисков дедолларизация жизненно необходима российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя соответствующее высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Tax Credits Доллар

«Для снижения санкционных рисков дедолларизация жизненно необходима. Жалко, что главным ньюсмейкером в этой области стал министр иностранных дел, а не ответственные лица мегарегулятора и экономического блока правительства РФ, — посетовал экономист. — Хотелось бы уже понять, разделяют ли они мнение министра и в какой мере. Надежной альтернативы доллару в современном мире нет, но мир явно не совершенен, поэтому стремление к идеалу всегда двигало человечеством. В связи с этим хочется вспомнить о концепции региональных валют. Это убедительная альтернатива доллару, но стоит ли игра свеч? Рубль, несмотря на все планы финансового центра и союзных трендов, так и не стал региональной валютой, хотя перспективы сохранил».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Антонина Левашенко заявила, что страны, которые хотят обезопасить свои экономики, снижают долю доллара в национальных резервах.