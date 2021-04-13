Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетит Бейрут с 13 по 15 апреля. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что США обеспокоены ухудшением социально-экономических условий на всей территории Ливанской Республики и разногласиями среди политической верхушки, которые мешают решить проблемы.

Хейл проведет встречу с большим количеством ливанских партийных лидеров и призовет их собраться вместе ради формирования правительства, способного на проведение реформ, которые пойдут на благо граждан страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинение в том, что премьер-министр Ливана Саад Харири «монополизировал процесс создания правительства», выдвинул ливанский президент Мишель Аун. Ранее Саад Харири заявил, что он отверг новый предложенный Мишелем Ауном перечень кандидатов в члены нового правительства Ливана.