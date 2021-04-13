Москва, , 16:17 — REGNUM Северный флот планомерно усиливается для защиты интересов России в Арктике, заявил 13 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он пояснил, что Северный флот получает современную военную технику, адаптированную к арктическому климату, проводит мероприятия по боевой подготовке, а также различные исследования.

При этом Шойгу напомнил, что несколько дней назад успешно завершилась комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021».

"Впервые в истории советского подводного флота, российского флота было осуществлено всплытие из-подо льда одновременно трех атомных подводных лодок», — подчеркнул глава военного ведомства.

«Благодаря принятым мерам Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике», — заявил Сергей Шойгу.

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