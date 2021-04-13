Подгорица, , 16:16 — REGNUM Согласно ожиданиям министра капитальных вложений Черногории Младена Боянича, новая черногорская авиакомпания To Montenegro (Air Montenegro) в июне 2021 года начнет выполнять первые рейсы по маршруту Подгорица — Белград и Тиват — Белград.

На совместной пресс-конференции со своим коллегой из Сербии Томиславом Момировичем в Белграде Боянич сказал, что эти две линии оказались наиболее экономически жизнеспособными и наиболее полезными с точки зрения экономического сотрудничества между Сербией и Черногорией.

«Вы знаете, что у нас была проблема с нашей национальной авиакомпанией Montenegro Airlines (MA), которая больше не могла функционировать в финансовом отношении. Какими бы ни были обязательства, мы перенаправим их на себя и быстро решим», — сказал Боянич.