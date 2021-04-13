Санкт-Петербург, 13 апреля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Метростроители Санкт-Петербурга прошедшей ночью закончили последний участок щитовой проходки на строящемся продолжении Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии Петербургского метрополитена. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе ОАО «Метрострой».

пресс-служба ОАО «Метрострой». Метростроители Петербурга закончили последний участок проходки 4 линии

Последнее постоянное 712-е кольцо установила бригада Константина Соловьева. Проходка 800-метрового участка перегонного тоннеля по II пути между будущей станцией «Театральная» и действующей «Спасской» осуществлялась с применением проходческого комплекса «Петровна». Бригады в среднем ставили по десять колец в сутки, что выше норматива на 1,7 кольца (прямой участок) и на четыре-пять колец (повороты).

«Все бригады отработали ударно, но в силу слаженности и многолетней работы бригаде Соловьева удавалось ставить больше других, — пояснили в пресс-службе. — Работа осложнялась тем, что параллельно щиту, проходка производилась еще в трех крупных забоях: в среднем станционном тоннеле станции «Театральная», боковом станционном тоннеле и в камере металлоконструкций».

В «Метрострое» напомнили, что в январе щит длительное время стоял в ожидании материалов — не хватало рельс, троллея, воздуховодного става. Но, как только они поступили, работа закипела и постепенно метростроители вошли в график.

«Впереди у проходчиков ГСУ работа по сооружению разгружающего свода. Далее подключатся коллеги из УМа, которые осуществят демонтаж «Петровны» (щита, — прим. ред.). И после этого вручную будет пройден 10-метровый участок тоннеля, после чего уже состоится сбойка строящегося и действующего метрополитена», — подытожили в пресс-службе.