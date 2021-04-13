Москва, , 14:51 — REGNUM Пандемия коронавируса, продолжает вносить свои коррективы в процесс нормализации жизнедеятельности мирового сообщества, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Неопределенность, обусловленная непредсказуемостью развития эпидемиологической ситуации в различных странах, предъявляет особые требования к институциональному регулированию взаимодействия между государствами.

Россия — страна, добившаяся значительных успехов в борьбе против эпидемии COVID-19 и своевременное пресечение, возможности «импорта» новой инфекционной волны, задача, которая с успехом решается российскими властями.

Своевременное закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией, а также фактический запрет (разумеется, в форме рекомендации) на продажу туров в эти страны, адекватная реакция регулирующих органов, направленная на защиту жизни и здоровья граждан России.

Следует отметить, что ситуация не является чем-то новым, ни для авиаперевозчиков, ни для туроператоров, ни для российских граждан. В этом смысле, методы урегулирования проблем, связанных с закрытием для россиян популярных курортов Турции (возможно, для кого-то и Танзании), уже апробированы в 2020 году и, скорее всего, позволят выйти из ситуации с наименьшими потерями для всех контрагентов.

Конечно, сегмент туризма (особенно внешнего), относится к наиболее пострадавшим секторам экономики. Объем, предоставляемых услуг отрасли в прошлом году, упал более чем на 50%.

Очередное ограничение по одному из самых массовых чартерных направлений, не может не сказаться на финансовом состоянии отрасли. Однако система поддержки данной сферы услуг со стороны государства вполне сформировалась.

Учитывая же, что сами уцелевшие игроки рынка (а выжили сильнейшие), в достаточной степени организованны для обсуждения параметров господдержки, можно ожидать, что туристические компании восполнят свои потери, через систему мер непрямой помощи: посредством полной или частичной отмены взносов по резервному фонду, сокращения отчислений в фонд персональной ответственности, а также компенсация затрат на эвакуацию (если таковая потребуется).

Граждане, рассчитывающие на отдых в Турции, конечно, вынуждены будут, скорректировать свои планы. Им придется переориентироваться на другие зоны отдыха (Кипр, Греция), включая Россию. При открытии же в ближайшее время египетского направления, возникнет реальная альтернатива закрытым вариантам.

Есть основания надеяться, что расчеты по неиспользованным путевкам будут произведены без нарушений, гарантией чему служит, как упорядоченность отношений в отрасли, так и регуляторное участие государства во всех процессах, связанных с эпидемиологическими проблемами.

Меньше всего пострадает отрасль авиаперевозок: просто произойдет переориентация рейсов на новые направления.

Опыт, накопленный в период активной борьбы с пандемией, разработанный и апробированный инструментарий противодействия негативным экономическим и социальным последствиям эпидемии, в совокупности с сознательным отношением, к периодически возникающим проблемам, со стороны всех контрагентов, создают основы для преодоления временных трудностей, связанных с организацией отдыха российских граждан», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия вводит с 15 апреля по 1 июня ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Турцию. Сохраняются два рейса в неделю в Стамбул.

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