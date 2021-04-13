Красногорск, 13 апреля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Подмосковье необходимо увеличить темпы вакцинации от коронавируса. Об этом 13 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

Mz.mosreg.ru Вакцинация против коронавируса в Московской области

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Для этого, по мнению главы Подмосковья необходимо активнее информировать население о возможности сделать прививку.

«Тема вакцинации по-прежнему актуальная. Мы должны ее наращивать. Поэтому максимальное удобство, максимальное информирование», — заявил Воробьев.