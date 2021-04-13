Чебоксары, 13 апреля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Чувашии акции «Бессмертный Полк» и «Герои трудового фронта» могут пройти не только в электронном формате, но и очном режиме. Окончательное решение будет принято на оргкомитете 25 апреля с учётом эпидемической обстановки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на планёрке в правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

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В День Победы в Чувашии в онлайн-режиме пройдёт всероссийская акция «Бессмертный Полк», где отдельно будет сформирована виртуальная «колонна» «Героев трудового фронта». В министерстве культуры республики не исключают, что данные акции состоятся и в очном режиме: вопрос внесён на рассмотрение оргкомитета по подготовке к празднованию 9 мая, где будет принято окончательное решение с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

«Шествие — это многотысячная колонна, нам будет сложно обеспечить безопасность здоровья граждан. Проведение праздничных концертов и салютов тоже пока под вопросом, потому что это влечёт неконтролируемый сбор людей», — отметил глава Чувашии Олег Николаев, поручив оперативно рассмотреть и принять решения по данным мероприятиям.

Напомним, 9 мая в Чувашии на шествии «Бессмертного полка» будут представлены не только портреты героев-фронтовиков, но и тех, кто обеспечивал трудовой тыл в годы войны, создавал трудовую славу республике, участвовал в строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей рубежей обороны.

По информации министерства труда Чувашии, в настоящее время республике проживают 8,7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, вдов воинов и приравненных к ним лицам, в том числе 294 инвалида и участника ветеранов Великой Отечественной войны, 27 жителей блокадного Ленинграда, 40 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 6,3 тыс. тружеников тыла и 2 тыс. вдов воинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в условиях пандемии коронавируса парад Победы в Чебоксарах пройдёт без приглашения лиц старше 65 лет, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.