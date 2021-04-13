Екатеринбург, , 13:35 — REGNUM Жителя Новоуральска (Свердловская область) оштрафовали на 500 тыс. рублей за публичное оправдание терроризма в соцсети. Решение принял Центральный окружной военный суд.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, было установлено, что подсудимый опубликовал три комментария под новостью в соцсети. Оставленные пользователем записи «содержали признаки публичного оправдания террористического акта», что было выявлено по итогам комплексной психолого-лингвистической экспертизы

Также была проведена амбулаторная психиатрическая экспертиза подсудимого, а у него дома прошли обыски. Были допрошены свидетели. Гражданин признал свою вину.

По словам главы пресс-службы областного ГУ МВД полковника Валерия Горелых, вредоносные комментарии выявили сотрудники центра противодействия экстремизму (Центра «Э»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный штраф дали жительнице Екатеринбурга за оправдание терроризма в соцсетях.

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