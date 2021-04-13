Магас, , 13:13 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил создать оргкомитет по празднованию 100-летия со дня образования Республики Ингушетии. Глава государства подписал распоряжение о создании в течении трех месяцев этого органа, который будет заниматься подготовкой к юбилею.

Праздничная дата будет отмечаться в 2024 году. Как напомнили в пресс-службе главы и правительства Ингушетии, День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля, в честь события, произошедшего в 1924 году. В этот день была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР.

Напомним, в 2020 году Ингушетия отметила 250-летие вхождения в состав России. В марте 1770 года состоялось подписание договора, и старейшины ингушского народа принесли присягу на верность Российскому государству.

Читайте также: В Ингушетии отметили 250-летие единения с Россией