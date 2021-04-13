Москва, 13 апреля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают колебаться вокруг отметки в $63 за баррель Brent, продолжая совершать возвратно-поступательные движения в обе стороны с амплитудой порядка $1,5, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 13 апреля, около 10:30 по мск июньские фьючерсы незначительно приподнялись до $63,80. Движение шло в пределах всё того же устоявшегося диапазона, но ещё до полудня котировки вновь отступали к $63,30.

Положительного фона сырьевому рынку добавляет рекордный за последние 4 года рост суммарных объёмов китайского импорта: усреднённо на 38,1% год к году во всех секторах.

В какой-то момент такое положение дел с высокой вероятностью могло бы добавить дополнительного спроса на сырую нефть и топливо из Китая, второго по величине в мире потребителя углеводородов в мире. Впрочем, импорт нефти в Китай и так уже подскочил в прошлом месяце на 21%, так что дальнейший рост может быть более сдержанным.

Фактор напряжённости на Ближнем Востоке тоже не стоит сбрасывать со счетов. Недавний инцидент с подрывом на иранском объекте по обогащению урана, в системе распределения энергии, сразу усложнил и без того непростые переговоры по многосторонней ядерной сделке с участием европейских стран и России.

Это ещё больше отдаляет перспективу возможного снятия санкций США с Ирана, которые с 2018 года ограничивают легальные экспортные поставки иранской нефти — во всяком случае, в те страны, до которых способны дотянуться финансовые щупальца Америки.

Поддерживаемые Ираном хуситы из Йемена снова запустили несколько беспилотников и баллистических ракет в направлении нефтяных объектов Саудовской Аравии.

Всё это означает, что в горизонте ближайших месяцев скорее всего нет особых причин ожидать и прибавки иранского предложения нефти и нефтепродуктов, которые теоретически в сумме могли бы дать эквивалент ещё 1,5−2 млн баррелей в сутки и сместить надолго рыночное равновесие в область более низких цен под $60.

Впрочем, нельзя и полностью исключить пока желания скептически настроенной части нефтетрейдеров, скажем, до конца апреля протестировать разово почву на уровнях вроде $55−57 за баррель, если тому поможет стечение обстоятельств.

К примеру, от Управления энергетической информации США пришла оценка, что добыча нефти на семи крупнейших в Америке сланцевых месторождениях может в мае увеличиться третий месяц подряд и вылиться в объём 7,61 млн баррелей в сутки.

Пока это лишь одна из частичек паззла, а другим важным элементом могут стать данные по запасам сырой нефти от Американского института нефти (API), ожидающиеся сегодня в 23:30 по мск.

Неделей раньше они показали снижение на 2,618 млн баррелей: заметное снижение объёмов в хранилищах наблюдалось впервые с середины февраля и поддержало цены.

Но более важной будет, разумеется, официальная статистика от минэнерго США, которая должна выйти 14 апреля в 17:30 по мск. В среднем опрошенные Bloomberg эксперты ожидают второго подряд снижения запасов в пределах чуть более 2 млн баррелей после их уменьшения на 3,5 млн баррелей, согласно последним пока данным за 7 апреля», — пояснил эксперт.

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