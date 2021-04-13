Кемерово, 13 апреля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Кемеровскую область поступило более 1,6 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной в новосибирском центре «Вектор». В ближайшее время она поступит в больницы региона.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»

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«В Кузбасс привезли 1620 доз вакцины. Уже сегодня, 13 апреля, мнздрав будет распределять их по медицинским учреждениям области. Информации о том, какое количество доз пойдёт в конкретные города и медучреждения, пока нет», — сообщили «Сибдепо» в региональном министерстве здравоохранения.

Отметим, что в Кузбассе выявлено уже 33 965 случаев заражения коронавирусом, 32 978 человек выздоровели, 635 пациентов скончались.

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