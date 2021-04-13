Самара, 13 апреля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон «Мой космос», приуроченный к празднованию 60-летнего юбилея первого полёта человека в космос, центром которого стала Самара, состоялся 12 апреля. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Samregion.ru Телемарафон «Мой космос». Самара

Следите за развитием событий в трансляции: «"Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

Сообщается, что к марафону подключились 44 города из более чем 30 субъектов РФ, истории которых связаны с освоением околоземного пространства.

«Зрители оказались свидетелями и участниками самого масштабного мультимедийного проекта в истории регионального телевидения — передачи от региона к региону через территорию всей страны виртуальной «космической эстафеты», символизирующей вклад каждого человека в реализацию общенациональных идей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 12 апреля в Самаре состоялась церемония закладки капсулы в основание будущего планетария, а также церемония закладки капсулы «Обращение к потомкам».