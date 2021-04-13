Калуга, 13 апреля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 60 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 13 апреля. Днём ранее, 12 апреля, в регионе было зарегистрировано 59 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 108 человек, 1 819 человек находится на лечении, 30 991 человека выздоровели.

За сутки умерли три человека, а за всё время пандемии от COVID-19 в регионе скончались 298 человек.