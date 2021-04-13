Махачкала, , 11:29 — REGNUM В Дагестане предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и в мошенничестве в особо крупном размере и.о. главы минтуризма Расулу Ибрагимову. Его подозревают в том, что в бытность своей работы на посту министра труда и социального развития в период с 2017 по 2018 год он вместе с подельниками похитил более 620 млн рублей из бюджета региона.

Денежные средства, которые предназначались для обеспечения социального обслуживания населения, похищались с помощью преступной схемы. В ней, в частности, использовались подставные лица, фиктивно трудоустроенные сотрудниками центров соцобслуживания. Им выплачивалась зарплата, которая похищалась. Также деньги выводились за счет незаконного премирования.

Суд принял решение о заключении Ибрагимова под стражу до 27 мая.

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