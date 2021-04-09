Махачкала, , 16:58 — REGNUM В Дагестане силовики проводят обыски в министерстве труда и соцразвития. Причиной стало возбуждение уголовного дела в отношении одного из чиновников. В кабинетах ведомства изымают документы, которые могут пролить свет на установленные факты злоупотребления должностными полномочиями начальником отдела закупок.

По данным пресс-службы СКР по региону, чиновник подозревается в незаконном проведении процедуры госзакупки 29 единиц автотранпорта для перевозки жителей отдаленных населенных пунктов на лечение в медицинские организации.

Как считают в СКР, злоумышленник договорился с гендиректором ООО «Хазар», чтобы тот изготовил подложные документы от двух бизнес-компаний об их якобы желании участвовать в конкурсных процедурах и о стоимости автотранспорта на общую сумму 49,4 млн рублей. За это чиновник пообещал обеспечить знакомому победу в электронных аукционах на право получения госконтрактов.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Ряд СМИ, в том числе «Черновик», сообщает, что уголовное дело возбуждено в отношении Ибрагима Карибова — сына зампредседателя правительства РД Анатолия Карибова.