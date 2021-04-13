Буэнос-Айрес, , 10:42 — REGNUM Глава кабинета министров Аргентины Сантьяго Кафьеро проведёт презентацию нового Плана по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией людей. Об этом сообщает Prensa Latina.

План будет включать более сотни пунктов по борьбе с этим бедствием. Документ будет действовать до 2022 года.

Среди пунктов плана — усиление планов поддержки людей, распространение психологического и психиатрического лечения на потерпевших, возмещение ущерба за счет активов, конфискованных у сетей торговли людьми, и многое другое.