Барнаул, , 10:36 — REGNUM Руководство СГК причину обрушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле пока не обнародовало. Известно лишь, что конструкция построена в 1959 году и в последний раз ремонтировалась четыре года назад, а обследование проходила в 2020 году. Версию о том, что обрушению предшествовал хлопок изучил телеграм-канал https://t.me/altaikrai «Алтайские крайности». Со ссылкой на свои источники он делятся некоторыми предположениями:

Следите за развитием событий в трансляции: «В Барнауле рухнула труба ТЭЦ-2 — трансляция»

«Во-первых, взорваться могут продукты, которые не сгорели в котле. А таких при соблюдении технологии немного, максимум 4%. Во-вторых, эти продукты в каменном угле (в отличие от бурого) не обладают повышенной горючестью и взрывоопасностью. К тому же температура уходящих газов в трубе должна была быть относительно небольшой, не превышать 200 градусов. В-третьих, такие продукты до попадания в трубу вообще-то должны оставаться в золоулавливателе. Ну то есть версия хлопка была бы сомнительной, если бы соблюдалась вся технология работы котла. А если вдруг технология нарушается — ожидать можно не только хлопка».

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле и конвейера подачи топлива случились вечером 11 апреля. Пострадавших нет, но теплоподача прекратилась. Мэрия города ввела режим повышенной готовности.

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