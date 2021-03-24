«За ремонт трубы жители Барнаула заплатят как всегда», — иронизирует Сергей.
«А дальше что будет? А нам как быть? Скоро воду отключат, а потом и отопление. Хорошо что на улице тепло», — комментирует Ирина Лоскутова.
«Ну вот, теперь все лето без воды сидеть будем, пока трубу отрестврируют!», — беспокоится Надежда Бессонова.
«Топили шибко однако и дым из трубы не успевал вылетать!», — предположил в «Одноклассниках» Александр Халамейда.
Так выглядит часть разрушенной трубя ТЭЦ в Барнауле. Цитата из группы «Барнаул 22» в «Одноклассниках».
Напомним, в Барнауле уже неделю температура воздуха не опускается ниже нуля. «Мерзлота под трубой подтаяла, фундамент повело, плюс плесень кирпичи сожрала, вот труба и рухнула. Впрочем ничего нового», — предполагает ВКонтакте Николай Мамонтов.
После обрушения трубы на многие почувствовали вибрацию и увидели дым. Цитата Татьяна Будильская ВК.
Барнаульскую ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году.
В администрации Барнаула прошло оперативное совещание.
В нем приняли участие глава города Вячеслав Франк, заместитель Председателя Правительства Алтайского края Алекснадр Климин, начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка и заместитель главы администраци города по городскому хозяйству Сергей Пашковский.
Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 в настоящее время идёт включение в работу резервного теплоисточника — районной водогрейной котельной.
Также часть тепловой нагрузки примет на себя Барнаульская ТЭЦ-3.
Запас прочности и качества времен СССР пошла на убыль… что теперь настроют, пишет в комментариях участник группы «Инцидент Барнаул» Георгий Гусев.
Труба ТЭЦ частично обрушилась в Барнауле. Видео.
Цитата ИА «Амител».
На месте работают сотрудники полиции, МЧС и СУ СК РФ по Алтайскому краю.
«Был хлопок, и пошла вибрация,» — пишут в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».
Очевидцы сообщают, что слышали громкий хлопок.
В СГК подтвердили факт обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле
На ТЭЦ-2 в Барнауле 11 апреля действительно произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).
Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: с электричеством проблем не будет?
В связи с обрушением трубы ТЭЦ-2 специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) известили: проблем с обеспечением электрической энергией потребителей барнаульского-бийского энергоузла не будет.
Как сообщает пресс-служба СГК, для этого сейчас включается в работу энергоблок №8 Бийской ТЭЦ.
СГК: для снабжения электрической энергией сейчас включается в работу энергоблок №8 Бийской ТЭЦ. Проблем с обеспечением ЭЭ для потребителей барнаульского-бийского энергоузла не будет.
Обрушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле.
Цитаты каналов barnaul_org и vkurse22