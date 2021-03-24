В Барнауле 11 апреля в 20:19 по местному времени рухнула верхняя часть второй дымовой трубы ТЭЦ-2. Судя по эпичным фото и видеокадрам, разрушен тракт подачи угля. Пострадавших нет.

Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей Сибирской генерирующей компании (СГК) пришлось задействовать резервный тепла источник — районную водогрейную котельную. Также часть тепловой нагрузки примет на себя Барнаульская ТЭЦ-3.

ИА REGNUM ведёт трансляцию о этом ЧП.

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