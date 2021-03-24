11 Апреля
 
19:26

ТЭЦ-2. Барнаул altairegion22.ru.

19:25

«За ремонт трубы жители Барнаула заплатят как всегда», — иронизирует Сергей.

19:25

«А дальше что будет? А нам как быть? Скоро воду отключат, а потом и отопление. Хорошо что на улице тепло», — комментирует Ирина Лоскутова.

19:23

«Ну вот, теперь все лето без воды сидеть будем, пока трубу отрестврируют!», — беспокоится Надежда Бессонова.

19:22

«Топили шибко однако и дым из трубы не успевал вылетать!», — предположил в «Одноклассниках» Александр Халамейда.

19:21

Так выглядит часть разрушенной трубя ТЭЦ в Барнауле. Цитата из группы «Барнаул 22» в «Одноклассниках».

19:18

Напомним, в Барнауле уже неделю температура воздуха не опускается ниже нуля. «Мерзлота под трубой подтаяла, фундамент повело, плюс плесень кирпичи сожрала, вот труба и рухнула. Впрочем ничего нового», — предполагает ВКонтакте Николай Мамонтов.

19:17

После обрушения трубы на многие почувствовали вибрацию и увидели дым. Цитата Татьяна Будильская ВК.

19:14

Барнаульскую ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году.

19:14

В администрации Барнаула прошло оперативное совещание.

В нем приняли участие глава города Вячеслав Франк, заместитель Председателя Правительства Алтайского края Алекснадр Климин, начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка и заместитель главы администраци города по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 в настоящее время идёт включение в работу резервного теплоисточника — районной водогрейной котельной.

Также часть тепловой нагрузки примет на себя Барнаульская ТЭЦ-3.

19:13

Запас прочности и качества времен СССР пошла на убыль… что теперь настроют, пишет в комментариях участник группы «Инцидент Барнаул» Георгий Гусев.

19:09

Труба ТЭЦ частично обрушилась в Барнауле. Видео.

Цитата ИА «Амител».

19:03

На месте работают сотрудники полиции, МЧС и СУ СК РФ по Алтайскому краю.

18:59

«Был хлопок, и пошла вибрация,» — пишут в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

18:58

Очевидцы сообщают, что слышали громкий хлопок.

18:56

В СГК подтвердили факт обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле

На ТЭЦ-2 в Барнауле 11 апреля действительно произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

18:56

Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: с электричеством проблем не будет?

В связи с обрушением трубы ТЭЦ-2 специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) известили: проблем с обеспечением электрической энергией потребителей барнаульского-бийского энергоузла не будет.

Как сообщает пресс-служба СГК, для этого сейчас включается в работу энергоблок №8 Бийской ТЭЦ.

18:50

СГК: для снабжения электрической энергией сейчас включается в работу энергоблок №8 Бийской ТЭЦ. Проблем с обеспечением ЭЭ для потребителей барнаульского-бийского энергоузла не будет.

18:49

Обрушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле.

Цитаты каналов barnaul_org и vkurse22