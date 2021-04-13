Москва, 13 апреля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В связи с ограничением до 1 июня авиасообщения с Турцией, о котором известила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, стоит ожидать обнародования решения о полной компенсации потерь туристам. Об этом в своем телеграм-канале сообщает доктор экономических наук Никита Кричевский:

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

«Туры в Турцию с заездами в период с 15 апреля по 31 мая официально забронировали 533 тыс. туристов, из них более 40% — семьи с детьми. Еще какое-то количество россиян запланировали майские и отпуск в Турции самотеком, через всякие зарубежные онлайн-сервисы.

Закрытие авиасообщения с Турцией за три дня до начала очередного карантина — мера, как уверен народ, политическая. Пусть начальницы профильных ведомств паллиативно ссылаются на зашкварную эпидобстановку в Турции. Но мы же привиты лучшей в мире вакциной Sputnik V (ура, ура, ура), не так ли?

Самое печальное в том, что компенсировать полную стоимость туров никто из частных туркомпаний не собирается. Да это и невозможно: предоплаты внесены и вернуть их не получится. Так вот. Сегодня-завтра должно быть опубликовано решение о полной компенсации потерь вследствие отмены авиасообщения с Турцией. Собственно, решение уже принято, но до конца не утрамбованы детали».

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение на регулярные и чартерные рейсы начнёт действовать с 15 апреля.

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