Барнаул, 13 апреля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 13 апреля от коронавируса привились 129 526 человек (+ 3101 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Также известно, что из общего числа 54 125 человек (+2583 за последние сутки) получили первую прививку и 75 401 человек полностью привиты (+518 за последние сутки).

Всего в регион поступило уже 181 137 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, «Гам-Ковид-Вак». Это почти на 30 тысяч комплектов больше, чем по состоянию на 12 апреля.

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