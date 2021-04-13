Чебоксары, 13 апреля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Чувашии с учётом эпидемической обстановки ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла не смогут принять участие в параде Победы, который планируется провести в Чебоксарах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на планёрке в правительстве.

Cap.ru В Чебоксарах состоится парад Победы

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В министерстве культуры отмечают, что в середине апреля в Чувашии стартуют мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего запланировано 2 тыс. мероприятий, в которых ожидается участие 500 тыс. человек.

9 мая в районах и городах предлагается провести торжественные митинги и возложение цветов к мемориальным объектам.

Парад Победы состоится в Чебоксарах с приглашением 2 тыс. человек. В нём примут участие пешие колонны сводного полка Чебоксарского гарнизона и парашютисты, будет представлена военная техника. Репетиции начнутся 14 апреля, генеральная репетиция назначена на 5 мая.

Cap.ru Репеции парада Победы в Чебоксарах

Министр культуры Чувашии Светлана Каликова проинформировала, что 9 мая в условиях пандемии коронавируса «с точки зрения безопасности здоровья» мероприятия будут проходить без приглашения лиц старше 65 лет, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что будет организована онлайн-трансляция парада.

Как сообщало ИА REGNUM, первомайское шествие в Чувашии пройдёт в дистанционном формате. В министерстве культуры обратились к органам власти «с предложением проработать вопрос по своим профилям для участия в онлайн-мероприятиях».