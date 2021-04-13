Москва, , 09:32 — REGNUM На северо-западе Москвы вышли на маршруты последние модели трамваев «Витязь-Москва», сообщает 13 апреля сайт мэра и правительства столицы.

«Новые модели «Витязей» будут обслуживать маршруты № 10, 15, 21 и 28. Они заменят устаревшие вагоны Tatra T3», — говорится в сообщении на сайте.

В новых трамваях количество мест увеличено до 70, а полная вместимость достигла 110 пассажиров. В салоне расширены проходы, появились крепления для велосипедов, а также обогрев дверного проёма.

В вагонах установили медиаэкраны, USB-разъёмы и обновлённые системы климат-контроля. Изменения есть и во внешнем облике вагонов.

В мэрии отметили, что трамваи сейчас — один из самых удобных и экологичных видов транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области ФАС приостановила аукцион по закупке трамваев. Поводом стала жалоба ООО Торговый дом БКМ».

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