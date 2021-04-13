Джакарта, 13 апреля 2021, 09:22 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей с началом поста в месяц Рамадан, сообщает Kompas.
«Добро пожаловать в месяц Рамадан, месяц, полный наград и прощения», — написал президент в своем твиттер-аккаунте.
Глава государства выразил надежду, что люди получат благословение и останутся подальше от болезней и бедствий.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии присутствовал на выставке промышленных технологий Hannover Messe 2021 онлайн.
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