Джакарта, 13 апреля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей с началом поста в месяц Рамадан, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Добро пожаловать в месяц Рамадан, месяц, полный наград и прощения», — написал президент в своем твиттер-аккаунте.

Глава государства выразил надежду, что люди получат благословение и останутся подальше от болезней и бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии присутствовал на выставке промышленных технологий Hannover Messe 2021 онлайн.