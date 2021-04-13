Мадрид, , 08:51 — REGNUM Минские переговоры по Донбассу «кажутся театром абсурда». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию EFE.

«Мне Минский процесс кажется театром абсурда, где все знают, что происходит, почти все решения хорошо подготовлены и лежат на столе», — сказал он.

По словам украинского министра, стороны «ходят кругами» вокруг данных решений из-за «нежелания России» достигать конструктивного результата.

Кулеба считает, что Украина и ОБСЕ стремятся найти выход из донбасского тупика, а Россия «заморозила минский процесс».

Напомним, Минские соглашения являются документом, который должна выполнять Украина, поскольку Россия не является стороной донбасского конфликта. РФ готова помочь Украине выполнить взятые на себя обязательства, однако в течение последних семи лет Киев саботирует выполнение Минских соглашений.

Как сообщил телеканал «Россия 1», ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет настаивать хотя бы на частичном выполнении Украиной Минских соглашений, как на необходимом условии для проведения нового саммита лидеров «нормандской четвёрки».

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