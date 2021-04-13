Вашингтон решил оставить Салливана послом США в России
Вашингтон, 13 апреля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Посол Соединённых Штатов Джон Салливан не будет отозван в Вашингтон в ответ на решение России о приглашении на консультации в Москву посла РФ в США Анатолия Антонова. Об этом заявили несколько высокопоставленных чиновников американской администрации, передаёт CNN.
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По данным собеседников, администрация Джозефа Байдена недавно приняла решение сохранить назначенного бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом посла США на работе в Москве в обозримом будущем.
В свою очередь в Госдепе США заявили, что у них нет планов отзывать посла Салливана. В ведомстве подчеркнули, что проделываемая им и другими преданными своему делу дипломатами работа выполняют каждый день, «жизненно важна для продвижения американских интересов и двусторонних отношений».
Как сообщало ИА REGNUM, действующий посол США в России Джон Салливан занял должность главы дипломатического ведомства в феврале 2020 года.