Ростов-на-Дону, , 08:28 — REGNUM В Ростовской области бывшая судебный пристав-исполнитель признана виновной в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Судом установлено, что сотрудница Новочеркасского городского отдела судебных приставов УФССП по Ростовской области в 2015 году вынесла незаконное и необоснованное постановление о снятии ареста с части недвижимости должника. Мужчина воспользовался этим и зарегистрировал имущество на других людей. Взыскатель потерял возможность возмещения ему части долга в сумме более 6,4 млн рублей.

Судебный пристав-исполнитель осуждена на четыре года колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.