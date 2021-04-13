Новошахтинск, Ростовская область, 13 апреля 2021, 08:18 — REGNUM Супругам, проживающим в Новошахтинске Ростовской области, предъявлено обвинение в истязании шестилетней девочки, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.
24-летняя мать ребёнка и 23-летний отчим регулярно били девочку, ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Супруги арестованы.
Расследование уголовного дела продолжается.
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