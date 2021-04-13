Тверь, , 08:18 — REGNUM Учебные полёты самолётов Ил-76 с «командирскими» экипажами прошли в Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Воздушно-космических сил (ВКС) на сайте Минобороны РФ.

В ходе контрольных полётов по итогам зимнего периода обучения, которые проводились в дневное и ночное время, опытные экипажи отработали основные и наиболее сложные элементы лётной подготовки. В их числе — заход на посадку с уходом на второй круг, имитация десантирования с открытием в воздухе рампы и боковых дверей, и другие.

Полётами, в которых участвовало более десяти экипажей, состоящих только из командного состава, руководил командир 18 военно-транспортной авиационной дивизии генерал-майор Дмитрий Сухоручкин.

«Полёты проведены в сложных метеорологических условиях и при минимуме погоды. Отработка лётно-методических навыков у руководящего состава позволит в дальнейшем совершенствовать процесс обучения молодого лётного состава», — подчеркнул Сухоручкин.

Как сообщало ИА REGNUM, учебные полёты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС с «командирскими» экипажами прошли в Саратовской области на базе соединения дальней авиации, дислоцированного на аэродроме Энгельс.

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